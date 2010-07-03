Скончалась концертмейстер Мариинского театра Наталия Домская

Фото: mariinsky.ru

Пианистка и концертмейстер Мариинского театра Наталия Домская скончалась на 66-м году жизни, сообщает пресс-служба театра.

Это произошло 12 ноября. О причинах смерти не уточняется. Также пока неизвестны место и время прощания.

Наталия Домская – выпускница Ленинградской консерватории. В Мариинском театре работала с 1980 года. Участвовала в постановке многих оперных спектаклей, в числе которых "Евгений Онегин" и "Пиковая дама" в режиссуре Юрия Темирканова.

Отвечала за подготовку опер "Огненный ангел" Сергея Прокофьева, "Очарованный странник" Родиона Щедрина, "Фауст" Шарля Гуно, драматической легенды "Осуждение Фауста" Гектора Берлиоза, оперы-оратории "Царь Эдип" Игоря Стравинского.

Также создала фортепианное переложение оперы "Борис Годунов" по рукописям Модеста Мусоргского, как пианист-аккомпаниатор Домская выступала с ведущими солистами труппы.