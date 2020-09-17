Джим Керри сыграет Байдена в американском шоу

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Американский актер Джим Керри намерен сыграть роль кандидата в президенты США от Демократической партии Джозеф Байдена. Известно, что перевоплощение произойдет в популярном сатирическом вечернем американском шоу NBC Saturday Night Live.

"Джим Керри – наш новый Джо Байден!" – сообщили создатели шоу в официальном Twitter-аккаунте.

Как сообщается в анонсе, новый сезон телепередачи начнется 3 октября.

В конце августа Трамп официально согласился баллотироваться на второй срок. Действующий лидер страны будет бороться за президентское кресло с кандидатом от демократов Джозефом Байденом.

Трамп официально согласился баллотироваться на второй срок

Ранее Байден сравнил Трампа с собакой в разговоре с Порошенко. Предполагается, что такой диалог произошел в 2016 году.

В свою очередь, Трамп призвал Байдена пройти тест на наркотики. Действующий президент США обратил внимание, что на дебатах в ходе праймериз его оппонент неожиданно стал выступать лучше.