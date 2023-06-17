Актер Дмитрий Сапронов скончался в возрасте 50 лет

Фото: youtube.com/Дмитрий Сапронов

Актер Дмитрий Сапронов, известный по ролям в сериалах "Кухня" и "Карпов" умер во сне менее чем за месяц до своего 51-летия. Об этом сообщает "Российская газета".

Сапронов снимался в таких российских сериалах, как "След", "Адвокат", "Товарищи полицейские", "Пятая стража", "Карпов", "Истребители", "Московская борзая" и других.

Отмечается, что прощание пройдет 18 июня в 10:30 в Москве по адресу: улица Будайская, дом 2, строение 13.

Ранее сообщалось о смерти актера театра и кино, заслуженного артиста РФ Валерия Громовикова. Причины смерти актера не приводятся.

Валерий Громовиков окончил Хабаровский государственный институт культуры и искусств, ассистентуру СПбГАТИ. До 2003 года он работал в Хабаровском ТЮЗе. В конце 1980-х годов смог дебютировать в качестве актера на телевидении.

Басков отреагировал на новости о смерти российского модельера Валентина Юдашкина