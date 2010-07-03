Глава Управления общественных проектов президента РФ стал режиссером оперы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Столичный театр "Геликон-опера" представил последнюю оперу Чайковского "Иоланта". Режиссером-постановщиком спектакля выступил глава Управления общественных проектов президента России Сергей Новиков, сообщает ИА "НСН".
По словам Новикова, он мечтал ставить оперы с 12 лет и до "Иоланты" уже сделал две постановки семистейдж. Новиков рассказал, что в 1989 году он попал на постановку "Ивана Сусанина", и его "поразила та огромная работа коллектива оперного театра, когда на сцене народа присутствовало больше, чем в зале".
По его словам, "Иван Сусанин" еще в детстве произвел столь яркое впечатление, потому что это была "именно та опера, где объединены все жанры искусства: и музыка, и живопись, и танец". Новиков напомнил, что "Польский акт" – это фактически целый балет, а классические рисованные декорации схожи с монументальными полотнами.
Он также подчеркнул, что язык музыки универсален, и в мире Россия прочно "ассоциируется с великими произведениями Чайковского, Бородина, Римского-Корсакова, Мусоргского, Рахманинова".
"Благодаря их произведениям Россия получила за последние 200 лет рекламы не меньше, чем благодаря великим писателям", – добавил Новиков.
По словам режиссера-дебютанта, выбор пал на "Иоланту" потому, что эта опера не имеет эталонной традиции постановки и при этом очень важна в творчестве Чайковского. Известно, что композитор работал над этим произведением целый год.
Постановка в "Геликон-опера" сохранила оригинальную партитуру, но при этом насыщена новшествами: гаджетами, чатами и видеопроекциями. Как пояснил режиссер, "с точки зрения рассказа истории нужны были средства, чтобы современным языком показать зрителю: слепа не Иоланта, а слепо ее окружение, которое вместе с ней живет в ее золотой клетке".
"Вот такой парадокс, который мы видим в своей жизни постоянно: самые "слепые" люди на улице – люди с селфи-палкой", – раскрыл свой замысел Новиков.
По его словам, на работе его режиссерский опыт также очень помогает, например, при подготовке традиционного концерта на Красной площади 12 июня.
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