Премьера: три одноактных балета в театре им. Станиславского и Немировича-Данченко

Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко представляет новую программу одноактных балетов, в которую войдут "Прогулка сумасшедшего" Йохана Ингера, "О сложная" Триши Браун и "Свадебка" Анжелена Прельжокажа.

Фото: предоставлено пресс-службой театра

Йохан Ингер ворвался в первый эшелон хореографов в 1995 году, поставив для Нидерландского театра танца балет Mellantid и получив за нее премию Philip Morris Finest Selection Award. В 2001 году он был номинирован на премию Лоуренса Оливье. В 2003-2008 годах Ингер был художественным руководителем Кулльберг-балета (Стокгольм), а с 2009 года является хореографом Нидерландского театра танца. Его балеты идут в таких театрах, как Балет Гётеборгской оперы, Балет Монте-Карло, Балет Базеля, Балет дрезденской "Земперопер", Финский национальный балет и др.

"Прогулка сумасшедшего" – одна из наиболее знаменитых постановок Ингера, за которую хореограф был удостоен премий Lucas Hoving Production и Danza & Danza. Эпиграфом спектакля могут служить слова Сократа: "Высшее благословение приходит к нам, когда мы на пути к безумию". На музыку Равеля и Пярта Ингер создал эмоциональное действо для девяти танцовщиков и стены, разделяющей сцену на два пространства.

Триша Браун – легендарная фигура в истории американского балетного постмодернизма. Ее работы раннего периода часто строились на взаимодействии человеческого тела с городской архитектурой. Танцовщики выступали на наплавных мостах, на крышах и стенах домов, заигрывая с законом всемирного тяготения: то демонстративно подчеркивая силу земного притяжения, то преодолевая ее. Занималась развитием математических или геометрических структур в танце, иногда прибегая к использованию текста, привлекая к сотрудничеству артистов других жанров – Роберта Раушенберга, Дональда Джадда, Лори Андерсон, Фудзико Накайя, Роберта Эшли, Джона Кейджа, – трансформируя и заново изобретая традиционное театральное пространство.

Фото: предоставлено пресс-службой театра

Медитативный балет "О сложная" (O złożony / O composite) был впервые показан в 2004-м на сцене Парижской национальной оперы – премьеру танцевали этуали Орели Дюпон, Мануэль Легри и Николя Ле Риш. O złożony – первые слова "Оды к птице" польского поэта и лауреата Нобелевской премии Чеслава Милоша.

Анжелен Прельжокаж – один из самых популярных и титулованных хореографов мира. Со своей труппой он не раз приезжал с гастролями в Россию, где его радикальный взгляд на известные сюжеты часто порождал как восторг, так и возмущение. Его спектакли идут по всему миру, ими гордятся театры от Парижской оперы и Авиньона до Рио-де-Жанейро. Прельжокаж владеет талантом увидеть в старом и хорошо известном новое и актуальное.

Его "Свадебка" на музыку Стравинского – новый взгляд на легендарный балет "Русских сезонов" Дягилева, где брачный обряд рассматривается как трагедия балканской девушки, насильно выдаваемой замуж.