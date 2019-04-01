Пять московских спектаклей-долгожителей

Серьезная сказка о поисках птицы счастья, рок-опера о вечной любви и еще три ярких спектакля, которые идут на московских сценах вот уже несколько десятилетий.

"Синяя птица", МХАТ имени М. Горького

Одна из самых старых театральных постановок не только в Москве, но и в мире, идет на сцене МХАТ имени М. Горького без каких-либо изменений уже 101 год! Режиссером спектакля по очень серьезной сказочной пьесе Мориса Метерлинка был Константин Станиславский, композитором – Илья Сац. На историю о том, как быть смелым и видеть то, что скрыто от глаз, можно (и нужно!) идти всей семьей.

Ближайшие даты: 6, 14, 28 апреля

МХАТ имени М. Горького, Тверской бульвар, 22

Билеты – от 400 рублей

"Волки и овцы", Малый театр

Премьера этого спектакля по комедии Островского состоялась ровно четверть века назад – в июне 1994 года. Персонажи истории противостояния молодой вдовы и хитрой помещицы сложные – даже отрицательные вызывают сопереживание и понимание. Среди актеров, занятых в постановке, – Евгения Глушенко, Людмила Полякова, Борис Невзоров.

Ближайшая дата: 11 апреля

Филиал Малого театра, Большая Ордынка, 69

Билеты – от 200 рублей

"Юнона и Авось", "Ленком"

Одна из первых советских рок-опер – спектакль Марка Захарова. Он появился в 1981 году и был показан зрителям более полутора тысяч раз. В разное время русского дипломата и путешественника Николая Резанова играли Николай Караченцов, Дмитрий Певцов, Геннадий Трофимов, а его возлюбленную – дочь губернатора Сан-Франциско Кончиту – Елена Шанина, Алена Хмельницкая, Анна Большова. Во время исполнения главного хита рок-оперы "Я тебя никогда не забуду" – в зале слезы – и сегодня, и тридцать лет назад.

Ближайшие даты: 5, 9, 13, 14, 30 апреля

"Ленком", Малая Дмитровка, 6

Билеты – от 2400 рублей

"Аленький цветочек", Театр имени А.С. Пушкина

Премьера этого детского спектакля, поставленного в лучших социалистических традициях, состоялась почти 70 лет назад. С тех пор в нем не было никаких изменений! Когда-то в роли Аленушки блистала Вера Алентова, в начале 1960-х Лешего играл Владимир Высоцкий. За время существования спектакля его посмотрело более трех миллионов зрителей.

Ближайшая дата: 6 апреля

Театр имени А. С. Пушкина, Тверской бульвар, 23

Билеты – от 500 рублей

"Евгений Онегин", в Музыкальном театре К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко

Спектакль-символ для музыкального театра – первого "Онегина" поставил сам Станиславкий, премьера состоялась в 1922 году, постановка не сходила со сцены почти 80 лет. Это был по-настоящему революционный спектакль: актеры выходили на сцену в обычной одежде и без грима, а действие шло под аккомпанемент рояля. В 2001 году прошли его последние показы, а в 2007-м "Онегин" вернулся в репертуар в обновленном виде. На сцене по-прежнему массивные колонны как основа сценографии, сильные голоса и яркие психологические характеры, но в остальном это постановка без "пыли веков".

Ближайшая дата: 11 июня

Московский академический Музыкальный театр К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко, Большая Дмитровка, 17

Билеты – от 1200 рублей