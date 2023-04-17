Церемония вручения премии "Шансон года 2023" состоится 22 апреля

Фото: пресс-служба "Радио Шансон"

Торжественная церемония вручения премии "Шансон года 2023" состоится на "Live Арене" 22 апреля.

В этом году мероприятие состоится 22-й раз в своей истории. "Радио Шансон" представит песни, которые становились лидерами в хит-параде радиостанции по итогам народного голосования. Победителям вручат статуэтку в виде золотого гитарного грифа.

Билеты на торжественную церемонию можно приобрести на сайте "Радио Шансон". Начало мероприятия в 18:00.

Ранее организаторы VK Fest-2023 объявили состав участников. Известно, что перед зрителями сразу в нескольких российских городах выступят такие звезды, как Клава Кока, Элджей, Лолита и Леонид Агутин.



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