Юбилейный концерт Ильи Резника пройдет в Москве 2 апреля

Фото: пресс-служба концертного зала "Крокус Сити Холл"

Юбилейный концерт народного артиста России Ильи Резника состоится 2 апреля на сцене Crocus City Hall. Артисту в этом году исполняется 85 лет.

По словам организаторов, в концертной программе "Юбилейный вернисаж" публику ждет немало приятных сюрпризов. На сцену выйдут такие исполнители, как Лев Лещенко, Владимир Пресняков и Наталья Подольская, Игорь Николаев, Диана Гурцкая, Зара и Сосо Павлиашвили (в составе артистов могут быть изменения).

Начало концерта запланировано в 18:00.

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