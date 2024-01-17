Шварценеггера задержали в аэропорту Мюнхена из-за дорогих часов – СМИ

Фото: телеграм-канал Mash

Таможенники задержали в аэропорту Мюнхена американского актера Арнольда Шварценеггера. Об этом пишет Bild со ссылкой на источник.

"Арнольд Шварценеггер (76 лет) в настоящее время находится под стражей в аэропорту Мюнхена", – говорится в статье.

По данным газеты, причиной задержания стали дорогие наручные часы Audemars Piguet. Актер рассказал, что планирует их продать на аукционе. Шварценеггер прилетел в Европу, чтобы посетить климатический саммит в Кицбюэле.

Ранее испанского музыканта Хулио Иглесиаса остановили сотрудники таможенной службы аэропорта Пунта-Кана Доминиканской Республики из-за содержимого его чемоданов.

В багаже певца, прибывшего с Багамских островов, обнаружили около 42 килограммов свежих продуктов, которые запрещено ввозить в страну: вишня, клубника, фасоль, грибы, а также прочие овощи и мясо. Иглесиаса и его сопровождающих задержали в аэропорту на несколько часов.



"Московский патруль": во Внуково задержали гражданина США со 100 тыс долларов