Певица Maruv объявила о перерыве в карьере

Фото: instagram.com/maruvofficial

Украинская певица Анна Корсун, выступающая под творческим псевдонимом Maruv, заявила, что временно покинет сцену по состоянию здоровья. Об этом она сообщила подписчикам в своем Instagram.

"Я очень устала и почувствовала творческое выгорание. Сейчас мне нужен отдых от моей деятельности", – написала она.

Артистка также рассказала, что к 8 марта планирует выпустить свой новый альбом, а свободное от творческой деятельности время намерена провести дома.

В 2019 году Maruv претендовала на участие в "Евровидении", она победила в финале национального украинского отбора. После этого ей выдали контракт с пунктом о запрете выступать в России, который она отказалась подписать. Группы Freedom-jazz girls band и Kazka, которые заняли второе и третье места на украинском отборе, тоже отказались подписывать контракты и представлять страну на конкурсе.