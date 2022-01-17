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Культура

17 января, 23:53

Певица Maruv объявила о перерыве в карьере

культура

Фото: instagram.com/maruvofficial

Украинская певица Анна Корсун, выступающая под творческим псевдонимом Maruv, заявила, что временно покинет сцену по состоянию здоровья. Об этом она сообщила подписчикам в своем Instagram.

"Я очень устала и почувствовала творческое выгорание. Сейчас мне нужен отдых от моей деятельности", – написала она.

Артистка также рассказала, что к 8 марта планирует выпустить свой новый альбом, а свободное от творческой деятельности время намерена провести дома.

В 2019 году Maruv претендовала на участие в "Евровидении", она победила в финале национального украинского отбора. После этого ей выдали контракт с пунктом о запрете выступать в России, который она отказалась подписать. Группы Freedom-jazz girls band и Kazka, которые заняли второе и третье места на украинском отборе, тоже отказались подписывать контракты и представлять страну на конкурсе.

"Ночная смена": интервью с MARUV и BOOSIN

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