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Украинскую певицу Maruv ограбили в центре Киева. Об этом артистка рассказала в Instagram.

"Только что у меня из машины украли сумку с документами, со всеми новогодними подарками", – сообщила Maruv.

По словам певицы, инцидент произошел вечером 11 января. Она попросила свидетелей происшествия связаться с ней или ее директором.

Maruv стала всемирно известной благодаря песням Drunk Groove, Focus On Me и Siren Song. Ее дебютный альбом Black water получил статус трижды платинового в России.

В 2019 году Maruv претендовала на участие в "Евровидении", она победила в финале национального украинского отбора. После этого ей выдали контракт с пунктом о запрете выступать в России. Контракт она отказалась подписать. Группы Freedom-jazz girls band и Kazka, которые заняли второе и третье места на украинском отборе, тоже отказались подписывать контракты и представлять страну на конкурсе.