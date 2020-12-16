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Актриса Наоми Аки сыграет Уитни Хьюстон в фильме режиссера Стеллы Мегги, сообщает "Газета.ру".

Актрису на роль Хьюстон искали около года. По мнению режиссера, Наоми Аки способна передать и сценический образ Хьюстон, и ее внутренний мир.

Фильм, посвященный знаменитой певице, получил название "Я хочу с кем-нибудь потанцевать". Выход картины запланирован на конец ноября 2022 года.

В июле прошлого года в Сети появилась архивная запись Уитни Хьюстон. Студия RCA Rtkords выпустила песню Higher Love в исполнении певицы.