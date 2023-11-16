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16 ноября, 11:29

Культура

Медики рассказали о состоянии режиссера Митты

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Состояние госпитализированного в Москве кинорежиссера Александра Митты оценивается как средней степени тяжести. Об этом РИА Новости сообщили в медучреждении.

"Состояние средней тяжести, дыхание самостоятельное", – рассказали там.

До этого состояние госпитализированного 13 ноября Митты оценивалось как тяжелое. Он оказался в больнице из-за резкого ухудшения самочувствия на фоне пневмонии.

Позже помощник режиссера Геннадий Иванов сообщал, что Митта находится под наблюдением медиков в Боткинской больнице. На состояние Митты также оказал влияние перенесенный инсульт.

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