Медики рассказали о состоянии режиссера Митты

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Состояние госпитализированного в Москве кинорежиссера Александра Митты оценивается как средней степени тяжести. Об этом РИА Новости сообщили в медучреждении.

"Состояние средней тяжести, дыхание самостоятельное", – рассказали там.

До этого состояние госпитализированного 13 ноября Митты оценивалось как тяжелое. Он оказался в больнице из-за резкого ухудшения самочувствия на фоне пневмонии.

Позже помощник режиссера Геннадий Иванов сообщал, что Митта находится под наблюдением медиков в Боткинской больнице. На состояние Митты также оказал влияние перенесенный инсульт.

