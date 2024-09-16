16 сентября, 13:38Культура
В театре "ВелесО" заявили, что не знают об уголовных делах против актера Евгения Ткачука
Фото: телеграм-канал SHOT
В конно-драматическом театре "ВелесО", художественным руководителем которого является Евгений Ткачук, не знают об уголовных делах и о задержании актера, передает RT.
"Нет, к сожалению, ничего не знаю", – ответил собеседник в беседе с изданием.
15 сентября Ткачука задержали в аэропорту Пулково. По данным СМИ, актер подозревается в перевозке наркотиков. Во время досмотра перед вылетом у него был найден сверток с неизвестным веществом, который был отправлен на экспертизу. Самого же Ткачука передали сотрудниками полиции, которые составили на него административный протокол, после чего отпустили.