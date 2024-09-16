Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 сентября, 13:38

Культура

В театре "ВелесО" заявили, что не знают об уголовных делах против актера Евгения Ткачука

Фото: телеграм-канал SHOT

В конно-драматическом театре "ВелесО", художественным руководителем которого является Евгений Ткачук, не знают об уголовных делах и о задержании актера, передает RT.

"Нет, к сожалению, ничего не знаю", – ответил собеседник в беседе с изданием.

15 сентября Ткачука задержали в аэропорту Пулково. По данным СМИ, актер подозревается в перевозке наркотиков. Во время досмотра перед вылетом у него был найден сверток с неизвестным веществом, который был отправлен на экспертизу. Самого же Ткачука передали сотрудниками полиции, которые составили на него административный протокол, после чего отпустили.

Читайте также


культура
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика