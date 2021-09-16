Бывшая жена режиссера Андрея Звягинцева рассказала о его состоянии

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Бывшая жена режиссера Андрея Звягинцева Инна Мишукова рассказала о его состоянии после перенесенного коронавируса. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
По словам женщины, состояние ее экс-супруга улучшается.
"Я общалась с его близкими друзьями. И, насколько мне известно, он лечится в Германии и ему сейчас, наоборот, лучше, пошла положительная динамика", – заявила Мишукова.
При этом, по ее словам, изменения в состоянии Звягинцева пока являются минимальными.
16 сентября СМИ опубликовали информацию о масштабном поражении легких режиссера – оно оценивалось в 92%. Некоторое время он находился на аппарате ЭКМО. Ряд изданий сообщили, что на данный момент врачи готовятся вывести Звягинцева из искусственной комы.
Ранее сообщалось о серьезных повреждениях легких из-за коронавируса у певицы МакSим (Марина Абросимова). Ее госпитализировали 15 июня. С 19 июня она находилась на искусственной вентиляции легких и в состоянии искусственной комы.
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