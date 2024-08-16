Депутат МГД Киселева: москвичи могут выбрать, какие фильмы будут смотреть дети в школе

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Проект "Московское кино в школе" помогает сформировать вкус юных зрителей. Об этом Агентству "Москва" сообщила член комиссии Мосгордумы по образованию Мария Киселева.

"Сегодня кинематограф наравне с сетью интернет является наиболее эффективным инструментом воздействия на сознание подростков. Поэтому очень важно работать именно в этом направлении. К тому же показ фильмов, которые входят в число лучших произведений отечественного киноискусства, поможет сформировать вкус юных зрителей", – сказала Мария Киселева.

Она напомнила, что главная цель проекта – воспитание молодежи в традициях патриотизма, любви к Родине, традиционных нравственных ценностей.

Проект "Московское кино в школе" работает уже шесть лет. За это время более 200 тысяч юных москвичей познакомились с лучшими образцами отечественного кинематографа.

Москвичи до 1 сентября могут выбрать фильмы для показа в новом учебном году в девяти категориях. Так, в категории исторических фильмов в голосовании участвуют картины "Укрощение огня", "Иван Грозный", "Адмирал Ушаков", "Суворов" и "Кутузов". Среди фильмов о Великой Отечественной войне предложены картины: "Сын полка", "Садись рядом, Мишка", "Баллада о солдате", "Юнга Северного флота" и "Дом, в котором я живу".

В категории "Кино о школе" на выбор предлагаются фильмы: "Звонят, откройте дверь", "Уроки французского", "Точка, точка, запятая", "Аттестат зрелости" и "Друг мой, Колька!". Кроме того, москвичи будут выбирать фильмы в категориях: комедия, сказка, экранизация литературных произведений, музыкальный, приключенческий и семейный фильмы.

Между тем на форуме-фестивале "Территория будущего. Москва 2030" для детей подготовили программу к неделе финансовой грамотности. Она пройдет с 23 по 29 августа на площадке в парке "Зарядье". Юные жители Москвы научатся формировать план доходов и расходов, разберутся в правилах финансового поведения и получат практические советы по управлению семейным бюджетом.

