В центре "Космонавтика и авиация" отметят юбилей полета Белки и Стрелки

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ отметят 60-летие исторического полета в космос собак Белки и Стрелки, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В честь праздника 19 августа гостей ждут экскурсии и показы документального фильма. Участие в них бесплатное, однако нужны предварительная регистрация и билет в центр.

На экскурсиях расскажут не только об экспедиции Белки и Стрелки, но и о подвигах других животных в космосе. К примеру, можно будет узнать о нелегкой судьбе Лайки или о черепахах, которые раньше всех облетели Луну.

Тематический тур будет проходить по сеансам. Они стартуют в 12:00, 15:00 и 18:00. В этот же день посетители могут посетить лекторий "Кулибин Про" и посмотреть документальный фильм Роскосмоса "Животные в космосе". Показы состоятся в 13:00, 16:00 и 19:00.

Ранее сообщалось, что с 18 августа на ВДНХ возобновляется акция "Бесплатные часы". Можно будет бесплатно сходить в центр "Слово" и музей ВДНХ. Вход будет свободным со вторника по пятницу с 11:00 до 15:00.