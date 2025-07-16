Мировые хиты зазвучат по-новому на фестивале "Неклассическая классика"

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Москвичи 26 июля смогут послушать современные хиты в авторской обработке на музыкальном фестивале "Неклассическая классика", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

На сцену выйдут инструментальный коллектив QuintElle, ансамбль Nella Musica Ensemble, группы Limoncello и Spirit OFF Streets. Выступление начнется в 21:00. Зарегистрироваться на концерт можно на портале проекта "Молодежь Москвы".

До концерта для москвичей подготовят творческие мастер-классы в хабах "Развитие" и "Креатив". Все мероприятия пройдут в рамках фестиваля "Молодежная точка". Принять в них участие сможет каждый.

"Мы рады пригласить молодежь и всех жителей столицы на "Молодежную точку", чтобы вместе насладиться атмосферой творчества, вдохновения и летнего настроения", – рассказала руководитель "Молодежи Москвы" Маргарита Савинкина.

В "Развитии" в 14:00 начнется занятие по квиллингу. Желающие смогут попробовать создать плоские или объемные композиции из скрученных в спиральки полосок бумаги разной длины.

Ведущие музыкального скетчинга в 15:00 покажут, как быстро сделать рисунок. В 16:00 начнется мастер-класс по созданию 3D-открыток в форме рояля. Желающих сделать своими руками бубен пригласили на соответствующее занятие с 17:00 до 18:00.

Уроки игры на гитаре и создания оригами начнутся в 14:00 в хабе "Креатив". В нем же в 17:00 можно принять участие в мастер-классе по импровизации на ударном инструменте ханг.

Ранее сообщалось о тематических зонах "Молодежной точки" на Болотной площади. В хабе "Спорт" проходят кибертурниры по футболу и хоккею, в "Развитии" – практические занятия по выращиванию микрозелени. В рамках фестиваля также работают пространства "Креатив", "Нейросети" и "Танцеплантации".