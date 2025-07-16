Прощание с режиссером Морозом началось в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Прощание с актером, режиссером и продюсером Юрием Морозом началось в Большом траурном зале Центральной клинической больницы (ЦКБ) № 1 в Москве. Проститься с ним пришли десятки поклонников и знакомых. Они несут ему цветы.

После гражданской панихиды пройдет отпевание в храме Воскресения Словущего на Ваганьковском кладбище. Мероприятие посетят только родные и близкие режиссера. Затем Мороза похоронят.

Продюсер скончался на 69-м году жизни в ночь на 14 июля после болезни. Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, который сообщил о смерти режиссера, не уточнил, какое именно было заболевание.

Зрителям Мороз запомнился в качестве актера в фильмах Принцесса цирка", "Мэри Поппинс, до свидания!", "Пацаны" и "Лермонтов". Свой первый режиссерский проект он выпустил в 1990 году. Им стала экранизация романа Кира Булычева "Подземелье ведьм".

С 1993 года Мороз являлся президентом Ассоциации молодых кинематографистов. За свою карьеру он получил несколько профессиональных наград.