Антонио Бандерас снимется в новом "Индиане Джонсе"

Фото: AP Photo/Photo by Richard Shotwell/Invision/AP
Актер Антонио Бандерас снимется в пятой части приключенческой киносаги "Индиана Джонс". Об этом сообщает "Газета.ру".
Какую именно роль исполнит 60-летний актер, пока не сообщается.
Съемки стартовали в начале лета 2021 года. Главную роль традиционно получил 78-летний Форд. Компанию ему составят датский артист Мадс Миккельсен и звезда британского сериала "Дрянь" Фиби Уоллер-Бридж.
Режиссером картины стал Джеймс Мэнголд, ранее снявший фильмы "Логан", "Ford против Ferrari" и "Переступить черту". Режиссер классических серий франшизы Стивен Спилберг выступит в качестве продюсера фильма, а композитором вновь станет Джон Уильямс.
24 июня стало известно, что Харрисон Форд получил травму во время съемок новой части франшизы. Во время репетиции сцены боя для новой части фильма актер повредил плечо.
Премьера пятого "Индианы Джонса" запланирована на 29 июня 2022 года.
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