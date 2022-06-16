Конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина объявил шорт-лист 2022 года

Фото: Джакомо д'Орландо, Stenincontest

Оргкомитет международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина объявил шорт-лист номинантов 2022 года. В список, опубликованный на официальном сайте конкурса, попали молодые фотографы из 14 стран.

"Работы нового года еще раз подтвердили: фотография в современном мире – устойчивая форма коммуникации и осмысления событий любого уровня. Она не требует перевода и дополнительных объяснений, а потому универсальна", – сказала куратор конкурса Оксана Олейник.

Уточняется, что в шорт-лист вошли представители Ирана, Испании, США, Китая и других стран. Впервые в него попали фотожурналисты из Боснии и Герцеговины и Гватемалы. Призовые места и победителя гран-при объявят в сентябре. После этого до конца года в разных городах мира пройдут выставки работ победителей.



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В декабре прошлого года в Москве состоялось награждение победителей 10-го всероссийского фотоконкурса "Дикая природа России". Главный приз в размере 300 тысяч рублей получила столичный фотограф Светлана Иваненко с работой "Опасность" в номинации "Животные".

