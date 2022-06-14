Прием заявок на соискание премий мэра Москвы им. Николая Островского стартовал в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Заявочная кампания на соискание премий мэра Москвы имени Николая Островского стартовала 14 июня и продлится по 1 сентября, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Премии мэра Москвы имени Николая Островского вручаются москвичам с ограниченными возможностями здоровья, которые, несмотря на это, добились выдающихся успехов. Все они вызывают большое уважение своими достижениями", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента культуры столицы Александра Кибовского.

Заявки на участие могут быть поданы гражданами с ограниченными возможностями здоровья, а также совершеннолетними лицами, оказывающими помощь и поддержку людям с инвалидностью, зарегистрированных в Москве.

Премии вручаются в следующих номинациях:



за выдающиеся достижения в изобразительном искусстве;

за выдающиеся достижения в литературе и публицистике;

за стойкость, духовные силы и значительные достижения в различных сферах жизнедеятельности;

за популяризацию здорового образа жизни;

за выдающиеся достижения в области дизайна и моды;

за активную деятельность в области организации совместного отдыха детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья в среде сверстников, не имеющих таких ограничений;

за популяризацию жизненного подвига и творчества писателя Николая Островского;

за существенный вклад в создание условий для всестороннего развития людей с ограниченными возможностями здоровья в сфере культуры и искусства;

за активную общественную деятельность в сфере поддержки лиц с ограниченными возможностями здоровья и признания их достижений.

Отмечается, что номинации с первой по шестую предназначены только для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Конкурсная комиссия, в состав которой входят деятели культуры, искусства и участники общественных организаций определит победителей, они получат диплом, нагрудный знак и настольную медаль, а также денежную премию в размере 150 тысяч рублей. Результаты будут объявлены 3 декабря.

Ранее сообщалось, что Сергей Собянин вручил государственные и городские награды выдающимся москвичам.

По словам мэра Москвы, Россия доказала, что способна побеждать и становиться сильнее и самостоятельнее, несмотря на все испытания. Он подчеркнул, что это стало возможным благодаря усилиям россиян и москвичей, заслуживших высокие награды, а также миллионов других людей, стоящих за ними.

