Прием заявок на соискание премий мэра Москвы им. Николая Островского стартовал в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Заявочная кампания на соискание премий мэра Москвы имени Николая Островского стартовала 14 июня и продлится по 1 сентября, сообщается на портале мэра и правительства столицы.
"Премии мэра Москвы имени Николая Островского вручаются москвичам с ограниченными возможностями здоровья, которые, несмотря на это, добились выдающихся успехов. Все они вызывают большое уважение своими достижениями", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента культуры столицы Александра Кибовского.
Заявки на участие могут быть поданы гражданами с ограниченными возможностями здоровья, а также совершеннолетними лицами, оказывающими помощь и поддержку людям с инвалидностью, зарегистрированных в Москве.
Премии вручаются в следующих номинациях:
Конкурсная комиссия, в состав которой входят деятели культуры, искусства и участники общественных организаций определит победителей, они получат диплом, нагрудный знак и настольную медаль, а также денежную премию в размере 150 тысяч рублей. Результаты будут объявлены 3 декабря.
Ранее сообщалось, что Сергей Собянин вручил государственные и городские награды выдающимся москвичам.
По словам мэра Москвы, Россия доказала, что способна побеждать и становиться сильнее и самостоятельнее, несмотря на все испытания. Он подчеркнул, что это стало возможным благодаря усилиям россиян и москвичей, заслуживших высокие награды, а также миллионов других людей, стоящих за ними.
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