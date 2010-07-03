Лолита отреагировала на слова про старую шутку о Крыме

Фото: Агентство "Москва"/Михаил Терещенко

Певица Лолита Милявская отреагировала на заявление украинского блогера Татьяны Микитенко, которая напомнила о шутке российского продюсера Александра Цекало про Крым и Карпаты. Они озвучили ее в новогодней программе 1999 года.

"С этой секунды прошу считать почивший в бозе дуэт "Академия" потомками Нострадамуса! Очень смешная шутка! А вообще, смотрю ролик и думаю: какая же я была красотка!" – сказала Милявская в интервью "Комсомольской правде".

В той новогодней передаче Цекало в шутку заявил, что в 2000 году Украина отдаст России Крым и "еще будет приставать, чтоб Карпаты забрали".

В конце прошлого года артистка призналась, что для нее Крым остается украинским. Она отметила, что у ее родителей была трехкомнатная квартира в Ялте. В годы детства и юности певицы Крым был Украиной, потому у нее сохранилось внутреннее ощущение, объяснила Лолита.

Пару лет назад ей запретили въезд на Украину из-за посещения полуострова. Тогда артистку высадили с поезда, на котором она ехала в Киев навестить заболевшую дочь Еву. Комментируя эту историю, певица отметила, что, будучи гражданкой РФ, въехала по своему паспорту на ту территорию, которую Россия сейчас считает своей.

Она добавила, что из-за российско-украинского конфликта артисты разделились на два лагеря. При этом сама певица предпочитает не делить зрителей по странам и петь для всех.



Крым вошел в состав России в марте 2014 года. Это произошло по результатам референдума, проведенного на полуострове, когда большинство крымчан высказались за воссоединение с Россией. Москва подчеркивала, что референдум состоялся с полным соблюдением международных норм и вопрос о статусе полуострова закрыт.