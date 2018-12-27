Лолита высказалась о территориальной принадлежности Крыма

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Певица Лолита Милявская дала интервью каналу "Крючок.TV", в котором призналась, что для нее Крым остается украинским.

Пару лет назад артистке запретили въезд на Украину из-за посещения полуострова. Тогда ее высадили с поезда, на котором она ехала в Киев навестить заболевшую дочь Еву. Комментируя эту историю, Лолита заявила, что, будучи гражданкой РФ, въехала по своему паспорту на ту территорию, которую Россия сейчас считает своей.

"Для меня Крым – это по-прежнему Украина. В душе. И когда я приезжаю в Крым, пою на украинском языке", – сказала Милявская.

Она добавила, что из-за российско-украинского конфликта артисты разделились на два лагеря. В частности, Ани Лорак и Светлана Лобода больше ориентированы на российскую аудиторию, а Станислав Вакарчук и Тина Кароль выбрали Украину как "базовое место для жизни и заработка".

При этом сама певица предпочитает не делить зрителей по странам и петь для всех.

В 2018 году певица Лайма Вайкуле оказалась в центре скандала после отказа ехать в Крым. АОна заявила, что европейским гражданам запрещено посещать регион, и это не позволяет ей нарушить законодательство.