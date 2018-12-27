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13:43

Лолита разъяснила высказывание о принадлежности Крыма

общество

13:43

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Фото: ТАСС/Сергей Бертов/Интерпресс

Певица Лолита Милявская прокомментировала свои слова о территориальной принадлежности Крыма, сказанные в интервью каналу "Крючок.TV". Артистка рекомендовала не читать фразы, вырванные из контекста, передает RT.

Она отметила, что у ее родителей была трехкомнатная квартира в Ялте. В годы детства и юности певицы Крым был Украиной, и потому у нее сохранилось внутреннее ощущение.

"Я львовянка, я киевлянка, даже в контексте это тяжело назвать чем-то страшным. Я, наоборот, говорила о том, что ни один из нас не перестал дружить ни с артистами с той стороны, ни с этой. Мы пользуемся трудом друга, в войнах мы не участвуем. Мы этого не понимаем", – отметила Милявская.

Гражданкой России певица стала в 1987 году. "Это часть моей жизни, я не думала, что когда-нибудь Украина будет иметь такую вражду с Россией. Скорее бы вся эта вакханалия закончилась", – сказала артистка, поблагодарил Россию за сохранение на полуострове табличек с названиями улиц на украинском языке.

Ранее Лолита заявила, что для нее Крым является украинским. Она отметила, что приезжала на полуостров по российскому паспорту, так как РФ считает эту территорию своей.

общество

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