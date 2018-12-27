Лолита разъяснила высказывание о принадлежности Крыма

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Певица Лолита Милявская прокомментировала свои слова о территориальной принадлежности Крыма, сказанные в интервью каналу "Крючок.TV". Артистка рекомендовала не читать фразы, вырванные из контекста, передает RT.

Она отметила, что у ее родителей была трехкомнатная квартира в Ялте. В годы детства и юности певицы Крым был Украиной, и потому у нее сохранилось внутреннее ощущение.

"Я львовянка, я киевлянка, даже в контексте это тяжело назвать чем-то страшным. Я, наоборот, говорила о том, что ни один из нас не перестал дружить ни с артистами с той стороны, ни с этой. Мы пользуемся трудом друга, в войнах мы не участвуем. Мы этого не понимаем", – отметила Милявская.

Гражданкой России певица стала в 1987 году. "Это часть моей жизни, я не думала, что когда-нибудь Украина будет иметь такую вражду с Россией. Скорее бы вся эта вакханалия закончилась", – сказала артистка, поблагодарил Россию за сохранение на полуострове табличек с названиями улиц на украинском языке.

Ранее Лолита заявила, что для нее Крым является украинским. Она отметила, что приезжала на полуостров по российскому паспорту, так как РФ считает эту территорию своей.