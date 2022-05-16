Киножурналист осудил нелегальный показ иностранных фильмов в кинотеатрах РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Киножурналист Давид Шнейдеров осудил нелегальные показы зарубежных фильмов в российских кинотеатрах и заявил, что подобное должно пресекаться на уровне государства. Об этом сообщает "Радио 1".

"Когда происходящее вокруг закончится, американские дистрибьюторы могут просто не захотеть возвращаться в Россию. Ведь репутация создается годами, а теряется из-за региональных дебилов за секунду", – сказал он в беседе с радиостанцией.

По словам Шнейдерова, любой человек плохо отреагировал бы на кражу, а ситуация с показом во Владивостоке картин "Бэтмен" и "Соник-2 в кино" под другими названиями является ничем иным, как кражей. Кинотеатры, которые поступают таким образом, подставляют весь отечественный кинопрокат, считает журналист.

Ранее один из кинотеатров во Владивостоке изменил названия фильмов "Бэтмен", "Соник-2 в кино" и "Я краснею" на "Летучая мышь", "Синий ежик" и "Красная панда", чтобы обойти ограничения, связанные с уходом кинокомпаний из России. Тем не менее вскоре из-за резонанса в Сети картины пропали из репертуара кинотеатра.

