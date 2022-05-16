В Большом театре опровергли слухи о снятии с репертуара балета Серебренникова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Руководство Большого театра не издавало приказа о снятии с репертуара спектакля "Нуреев" режиссера Кирилла Серебренникова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу театра.

Ранее в Сети появилась информация о том, что художественный совет театра якобы принял решение прекратить показы спектакля о знаменитом советском артисте балета Рудольфе Нурееве, который в 1961 году после гастролей в Париже стал "невозвращенцем".

"У нас нет такой структуры, как худсовет. И приказа по театру о снятии с репертуара спектакля "Нуреев" нет", – отметили в пресс-службе.

До этого показы спектакля "Нуреев" несколько раз отменяли. Так, 6, 7 и 8 мая вместо него был показан балет "Спартак". Аналогичная участь постигла оперу "Дон Паскуале" Тимофея Кулябина, которую 5, 6, 7 и 8 мая заменили оперой "Севильский цирюльник".

