В Лондоне покажут спектакль о Березовском и Путине

16:49
Фото: Николай Малышев и Владимир Мусаэльян/ТАСС
В июле 2022 года на сцене лондонского театра "Алмейда" состоится премьера пьесы "Патриот". Спектакль расскажет об олигархе Борисе Березовском и президенте России Владимире Путине. Об этом сообщает издание Deadline.
Режиссером постановки будет создатель сериала "Корона" Питер Морган. Роль российского лидера на сцене исполнит Уилл Кин, также известный по сериалу "Корона". Березовского в пьесе сыграет актер Том Холландер, знаменитый по роли в приключенческом фильме "Пираты Карибского моря: На краю света". Действия постановки развернутся в Великобритании и России.
Художественный руководитель "Алмейда" Руперт Гулд утверждает, что пьесу начали готовить задолго до событий на Украине, однако премьеру спектакля несколько раз переносили из-за плотного графика Моргана. Гулд также подчеркивает, что спектакль будет "абсолютно" основан на реальных событиях.
Ранее на Новой сцене Театра на Таганке состоялась премьера спектакля "Дон Кихот". Режиссером пьесы выступил Денис Хуснияров. По сюжету действие "Дон Кихота" разворачивается в 2018 году в Испании и России, когда в РФ проходил чемпионат мира по футболу. Главные роли в спектакле сыграли Василий Уриевский, Павел Комаров и Мария Добржинская.
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