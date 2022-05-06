В Московском театре иллюзии покажут спектакль "Женитьба Кощея"

Фото: Артем Ермак

Спектакль "Женитьба Кощея" покажет Московский театр иллюзии на сцене культурного центра "Зодчие". Зрителей приглашают 14 мая, начало – в 12:00.

В центре музыкальной постановки Кощей, который объявляет о скорой женитьбе на красавице Матрене. Но для этого ему предстоит одолеть русского богатыря Ерему и покорить сердце прекрасной избранницы.

На сцене театра зрителей ожидают зажигательные танцы русалок под аккомпанемент морского оркестра, подводное обаяние Водяного, хитрые уловки Соловья Разбойника, магия Русалок, а также колдовство главное героя – Кощея.

Московский театр иллюзии был создан в 1989 году при содействии таких видных деятелей культуры, как Махмуд Эсамбаев, Эмиль Кио, Иосиф Кобзон, Тереза Дурова и Юрий Никулин. Театр в Рамках России является единственным в своем роде.



Адрес КЦ "Зодчие": Москва, Партизанская улица, дом 23.

Продолжительность – 1 час 20 минут (без антракта).

Возрастное ограничение – 3+.

