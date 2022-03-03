На сцене культурного центра "Зодчие" покажут спектакль о маленькой Бабе-яге

Фото: Шичалин С. А.
Музыкальный спектакль "Большие приключения маленькой Бабы-яги" покажет Московский театр иллюзии на сцене культурного центра "Зодчие". Показы состоятся 5 марта в 18:00 и 6 марта в 12:00.
Спектакль поставлен по мотивам произведения немецкого писателя Отфида Пройслера "Маленькая Баба-яга". В центре постановки – веселая, добрая, озорная, но справедливая колдунья, которая нарушает все правила, принятые в обществе колдунов и ведьм. Она непоседливая и для своего возраста юная – ей всего 127 лет. Теперь эту увлекательную историю увидят зрители Московского театра иллюзии.
Продолжительность поставки – 1 час 15 минут (без антракта). Возрастное ограничение – 6+.
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