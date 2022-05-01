Большой театр отменил показ балета "Нуреев" в постановке Серебренникова

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Большой театр отменил спектакли "Нуреев" Кирилла Серебренникова и "Дон Паскуале" Тимофея Кулябина, которые должны были состоятся на майских праздниках. Об этом сообщается в телеграм-канале театра.

"Обращаем ваше внимание на изменения в афише Исторической и Новой сцены – 6, 7 и 8 мая вместо объявленных представлений балета "Нуреев" будут показаны представления балета "Спартак", - отмечается в сообщении.

При этом, как уточнили в театре, 5, 6, 7 и 8 мая в 14:00 вместо ранее объявленных представлений оперы "Дон Паскуале" будут показаны представления оперы "Севильский цирюльник".

Ранее на Новой сцене Театра на Таганке прошла премьера постановки "Дон Кихот". Режиссером пьесы выступил Денис Хуснияров. Главные роли в спектакле сыграли Василий Уриевский, Павел Комаров и Мария Добржинская.