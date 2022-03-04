Большой театр отменил показы постановки оперы Вагнера "Лоэнгрин"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Государственный академический Большой театр России отменил показы оперы Рихарда Вагнера "Лоэнгрин", которые должны были состояться 6, 7, 8, 9 и 10 марта. Об этом сообщается на официальной странице ГАБТ в соцсети "ВКонтакте".
Отмечается, что приобретенные ранее на спектакль билеты будут действительны для посещения представления оперы "Кармен". Показ состоится в эти же дни в 19:00.
Постановка оперы "Лоэнгрин" была совместным проектом с Нью-Йоркским театром Метрополитен-опера. В ней были задействованы 100 артистов и 200 оркестрантов. О причинах отмены постановки не сообщается.
Ранее сообщалось, что российского дирижера Валерия Гергиева отстранили от должности главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра ранее. Мэр Мюнхена Дитер Райтер объяснил, что потребовал от него недвусмысленно дистанцироваться от проводимой Россией специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР, но, по его словам, Гергиев не выполнил этого.
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