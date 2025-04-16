Александр Маршал и Ольга Кормухина выступили на "Квартирнике ROCK FM"

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Александр Маршал, Ольга Кормухина, Ян Яненков, Алексей Белов, трибьют-шоу Elvis on tour и The BeatLove стали гостями квартирника на радиостанции ROCK FM, исполнив лучшие мировые хиты, сообщает НСН.

Идея проекта появилась случайно: создатели квартирника решили попробовать собрать в неформальной творческой обстановке всех любителей музыки.

"В России существует большое количество групп, которые создают трибьюты и каверы на хиты мировых рок-музыкантов, таких как Dire Straits, The Beatles, The Rolling Stones, Grand Funk Railroad, Depeche Mode и других. Мы решили пригласить эти наши коллективы в новую программу "Квартирник ROCK FM" и убить сразу двух зайцев: обратиться к традиционной рок-музыке и привлечь новую аудиторию", – рассказал программный директор радио Александр Фуковский.

Теперь проект выходит по пятницам раз в две недели. График выступлений расписан до конца 2025 года. Ближайший квартирник, который пройдет 18 апреля в 18:00, будет праздничным – его посвятят 18-летию ROCK FM.

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