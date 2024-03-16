16 марта, 14:22Культура
Актер Сергей Маковецкий прокомментировал слухи о краже у него 200 тыс рублей
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Актер Сергей Маковецкий резко отреагировал на слухи о краже у него 200 тысяч рублей, сообщает сайт "Комсомольской правды".
"Вы что с ума сошли? Нашли вселенскую тему. Вранье это все! Так и напишите, и передайте своим коллегам", – заявил артист.
Ранее в СМИ появилась информация, что Маковецкого обокрали в Санкт-Петербурге. Журналисты сообщили, что у актера вытащили из рюкзака 200 тысяч рублей после того, как он оставил вещи в камере хранения и отправился гулять по городу. Мужчина обратился в полицию, но не смог объяснить обстоятельства пропажи, а потом отказался писать заявление.
До этого злоумышленник украл из коттеджа в ТиНАО деньги, украшения и автомобиль на 38 миллионов рублей. По данным СМИ, он похитил 1 миллион рублей, 1 тысячу долларов и 2 тысячи евро, два золотых кольца с бриллиантами и несколько часов. Скрылся неизвестный на Porsche Taycan.
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