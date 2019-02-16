Музей Ильи Кабакова в Москве планируется открыть в 2020 году

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Музей художника Ильи Кабакова, посвященный московским концептуалистам, планируется открыть в Москве.

Как рассказала Зельфира Трегулова, генеральный директор Третьяковской галереи, которой Кабаков передал в дар мастерскую, музей появится в 2020 году.

По ее словам, идет подготовка проекта реставрации. "И параллельно мы разбираем тот архив, который там нашли", – заявила Трегулова ТАСС.

Также она сообщила, что разработка концепции ведется совместно с музеем современного искусства "Гараж" и искусствоведом Иосифом Бакштейном.

"В самой мастерской все будет восстановлено так, как мы это видим на фотографиях 70-80-х годов", – указала директор Третьяковской галереи.

Трегулова подчеркнула, что это будет именно музей-мастерская. Планируется, что в ней будут рабочие места сотрудников, а также пространство для образовательных программ.

Илья Кабаков родился 30 сентября 1933 года. Его называют одним из самых востребованных в мире русских современных художников и одной из ключевых фигур московского концептуализма.

В 1980-е годы он перешел к созданию инсталляций, в которых вдохновляется атмосферой советского коммунального быта. Самая известная из них – "Человек, который улетел в космос из своей комнаты".

Ранее стало известно, что мастерские и арт-резиденции музея "Гараж" откроются на ВДНХ. Это будет 18 отдельных рабочих пространств, общая мастерская и покрасочная.