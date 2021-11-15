Певица Manizha сообщила, что выходит замуж

Фото: instagram.com/manizha

Певица Manizha, представлявшая Россию на международном музыкальном конкурсе "Евровидение-2021", сообщила, что выходит замуж.

"Я сказала "да", – написала она в своем Instagram, опубликовав в Stories фотографию с кольцом и молодым человеком, лицо которого было закрыто стикером.

По информации Life.ru, избранником артистки является режиссер Ладо Кватания, который режиссировал выступление певицы с песней Russian Woman на "Евровидении".

Ранее сообщалось, что поездка на конкурс обошлась певице более чем в 10 миллионов рублей. Она отметила, что часть финансовой нагрузки взял на себя Первый канал. В частности, оплатил заявку.

По ее словам, в 2021 году финансовая нагрузка выросла в связи с тем, что участникам нужно было снять резервное видео своего выступления. Это было необходимо на случай, если бы Европейский вещательный союз решил провести конкурс онлайн.