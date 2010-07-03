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Москва 24

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Культура

16:12

Театр имени Моссовета внес изменения в репертуар в связи с болезнью Талызиной

культура

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Театр имени Моссовета изменил репертуар на декабрь из-за болезни актрисы Валентины Талызиной, сообщается на сайте театра.

8 декабря вместо объявленного на основной сцене спектакля "Васса" покажут спектакль "Шум за сценой". Попасть на него можно будет по билетам на "Вассу".

Вернуть деньги на билеты можно по месту приобретения до начала спектакля. Спектакль "Туман", объявленный на сцене "Под крышей", также отменяется.

Ранее сообщалось, что 84-летнюю актрису госпитализировали с ишемической атакой. Артистка госпитализацию подтвердила и сказала, что у нее все нормально.

Валентина Талызина – российская актриса театра и кино. Сыграла более чем в 160 фильмах и сериалах. Среди них "Ирония судьбы, или С легким паром", "После дождичка в четверг" и "Афоня".

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