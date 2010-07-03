Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Художественный руководитель Театра Сатиры Александр Ширвиндт опроверг информацию об операции на сердце. В разговоре с Москвой 24 он назвал эту новость полной глупостью.

"Я просто проверялся немножко. Завтра уже выхожу на работу. Все в порядке", – заявил он. На слухи о своей госпитализации он отреагировал со смехом.

Ранее в СМИ сообщалось, что народного артиста доставили в одну из столичных клиник несколько дней назад, где он перенес операцию на сердце. Отмечалось якобы Ширвиндту поставили кардиостимулятор, и актер останется в больнице под наблюдением медиков еще несколько дней.