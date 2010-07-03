Муж актрисы Белохвостиковой опроверг сообщения о ее тяжелом состоянии

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Муж российской актрисы Натальи Белохвостиковой Владимир Наумов опроверг информацию о том, что артистке провели операцию на сердце в одной из столичных клиник.

"Откуда появилась такая информация? Нет, это неправда", – рассказал он РБК.

Ранее новостные телеграм-каналы распространили информацию, что 68-летняя Наталья Белохвостикова находится в тяжелом состоянии в реанимации после операции на сердце.

Наталья Белохвостикова – народная артистка РСФСР, лауреат двух Государственных премий СССР. Сыграла в фильмах "Красное и черное", "У озера" и "Тегеран-43".

Ранее фигуристку Татьяну Тотьмянину госпитализировали в связи с новообразованием в желчном пузыре. Ей сделали срочную хирургическую операцию методом лапароскопии.

По предварительным данным, операция прошла успешно. Образцы тканей медики отправили на исследование, чтобы выяснить, доброкачественная ли это опухоль.