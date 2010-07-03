Актриса Валентина Талызина подтвердила свою госпитализацию

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Народная артистка РСФСР Валентина Талызина подтвердила свою госпитализацию.

"Да, я в больнице. Но у меня все нормально", – подтвердила актриса Агентству Москва". При этом она не стала говорить о подробностях своего состояния.

По информации СМИ, 84-летнюю актрису госпитализировали с ишемической атакой.

Валентина Талызина – российская актриса театра и кино. Сыграла более чем в 160 фильмах и сериалах, в том числе "Ирония судьбы, или С легким паром", "После дождичка в четверг» и "Афоня".

Ранее муж российской актрисы Натальи Белохвостиковой Владимир Наумов опроверг информацию о том, что артистке провели операцию на сердце, после чего она попала в реанимацию.