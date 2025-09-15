Причиной смерти актера Лагачева из "Тайн следствия" стал инфаркт

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Пальм Елена

Заслуженный артист России Дмитрий Лагачев, известный по кинопроекту "Тайны следствия", скончался 13 сентября из-за инфаркта. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на его коллегу Алену Францукову.

Она уточнила, что врачи не успели его спасти.

"Накануне с ним общались, расстались вечером. Он прекрасно выглядел, был бодр, энергичен, ни на что не жаловался. А через шесть часов его не стало", – поделилась Францукова.

По словам собеседницы журналистов, Лагачев все свое время отдавал работе. Он преподавал, участвовал в отборе актеров в театры, переживал за своих выпускников и помогал им.

Лагачев родился в 1968 году. Он закончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Позже его приняли в труппу Театра юного зрителя имени А. А. Брянцева. В 2013 году актер стал доцентом в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов.

Кинозрителям Лагачев известен по ролям в проектах "Гарпастум", "Морские дьяволы" и "Тайны следствия", также он был актером дубляжа. В частности, артист озвучивал персонажей в мультфильмах про приключения Винни Пуха, а также в картинах "Тайна Коко", "Мулан", "Пираты Карибского моря", "Хроники Нарнии" и многих других.

