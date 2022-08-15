Умер автор-исполнитель Валерий Мищук

Фото: facebook.com(соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/mishchukvaleriy
Бард Валерий Мищук скончался на 72-м году жизни в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его брата Вадима Мищука.
"Умер. В Москве, в больнице", – заявил он, уточнив, что исполнитель скончался вечером 14 августа.
По словам брата, причиной смерти стало онкологическое заболевание. Он добавил, что о дате и месте прощания с Мищуком пока информации нет.
Валерий Мищук родился в 1951 году. Бард писал песни и выступал совместно с братом Вадимом, с которым принял участие в проекте "Песни нашего века". Братья сотрудничали с такими известными отечественными бардами, как Сергей Никитин, Георгий Васильев и Виктор Берковский.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: