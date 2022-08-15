Умер автор-исполнитель Валерий Мищук

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Бард Валерий Мищук скончался на 72-м году жизни в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его брата Вадима Мищука.

"Умер. В Москве, в больнице", – заявил он, уточнив, что исполнитель скончался вечером 14 августа.

По словам брата, причиной смерти стало онкологическое заболевание. Он добавил, что о дате и месте прощания с Мищуком пока информации нет.

Валерий Мищук родился в 1951 году. Бард писал песни и выступал совместно с братом Вадимом, с которым принял участие в проекте "Песни нашего века". Братья сотрудничали с такими известными отечественными бардами, как Сергей Никитин, Георгий Васильев и Виктор Берковский.