Редкое миниатюрное издание "Евгения Онегина" выставили на торги

Фото: litfund.ru

Редкое миниатюрное издание романа Александра Пушкина "Евгений Онегин" выставили на торги. Его стартовая цена составляет 400 тысяч рублей, сообщается на сайте аукционного дома "Литфонд".

"Редкое третье, миниатюрное, издание "Евгения Онегина" – последнее из прижизненных изданий Пушкина. <...> Издание хорошо раскупалось публикой, а после смерти Пушкина 29 января, было распродано полностью за одну неделю", – отмечается в сообщении.

Дата выхода книги из печати значится не позднее 19 января 1837 года, вероятнее всего, ноябрь-декабрь 1836 года, подчеркнули в аукционном доме.

Торги пройдут 21 марта.

Ранее стало известно, что на торгах аукционного дома "Литфонд" представили прижизненное издание поэмы Александра Пушкина "Борис Годунов" и письмо Федора Шаляпина к Максиму Горькому. Онлайн-торги прошли 14 марта, на них выставили свыше 380 уникальных артефактов.

До этого стало известно, что картину "Портрет крестьянки в белом чепце", которая была написана Винсентом Ван Гогом в 1884 году, продали на Европейской ярмарке изящных искусств (TEFAF) в Маастрихте. Новый владелец заплатил за работу более 4,5 миллиона евро.

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