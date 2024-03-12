Письмо Шаляпина Горькому и прижизненное издание "Бориса Годунова" выставят на торги

Фото: litfund.ru

На торгах аукционного дома "Литфонд" представят прижизненное издание поэмы Александра Пушкина "Борис Годунов" и письмо Федора Шаляпина к Максиму Горькому. Об этом сообщается на сайте фонда.

Письмо Шаляпина к Горькому было написано спустя два дня после того, как певец застрелил забравшегося к нему в квартиру неизвестного человека. Стартовая цена лота составляет 100 тысяч рублей.

Онлайн-торги состоятся 14 марта, на них представят свыше 380 уникальных артефактов. Среди лотов за 2,8 миллиона рублей можно найти прижизненное издание поэмы Александра Пушкина "Борис Годунов" 1831 года, которое было подарено в 1913 году Шаляпину почитателем его голоса.

На торги также выставят антикварное издание шестой главы "Евгения Онегина", выпущенное в 1828 году. Приобрести лот можно за 900 тысяч рублей.

В аукционном доме, говоря о письме Шаляпина к Горькому, сообщили, что несчастный случай произошел во время пребывания артиста в Сочи. В послании говорится: "Многоуважаемый Алексей Максимович! Спасибо за переживания и помощь. Со мною все хорошо. Опасность миновала".

Ранее стало известно, что картину "Портрет крестьянки в белом чепце", которая была написана Винсентом Ван Гогом в 1884 году, продали на Европейской ярмарке изящных искусств (TEFAF) в Маастрихте. Новый владелец заплатил за работу более 4,5 миллиона евро.

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