Фотовыставку ко Всемирному дню НКО открыли на Никитском бульваре в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Фотовыставка "Город неравнодушных. Призвание" открылась на Никитском бульваре в центре Москвы. Экспозиция подготовлена ко Всемирному дню некоммерческих организаций (НКО).
На выставке представлены более 30 снимков. Познакомиться с ними можно до 3 марта включительно.
"В экспозицию вошли фотографии, посвященные работе 18 московских социально ориентированных НКО. В съемках принимали участие представители организаций самой разной направленности", – рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.
Экспозицию дополняют мотивирующие рассказы представителей некоммерческого сектора, в частности, проекта в поддержку беременных женщин, семей и одиноких родителей "Душевный подарок" и центра равных возможностей для детей-сирот "Вверх", а также некоторых других.
Фотовыставку "Город неравнодушных. Призвание" подготовила сеть коворкинг-центров НКО. Она была создана по инициативе правительства Москвы на основе Московского дома общественных организаций для поддержки социально ориентированных НКО.
Ранее представитель Мосгордумы в Совете Федерации Инна Святенко рассказала, что поддержка властями некоммерческих организаций помогает решать острые социальные проблемы. В своей речи сенатор отдельно затронула тему создания социальных гостиниц.
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