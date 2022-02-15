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культура

17:00

Фотовыставку ко Всемирному дню НКО открыли на Никитском бульваре в Москве

культурагород

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Фотовыставка "Город неравнодушных. Призвание" открылась на Никитском бульваре в центре Москвы. Экспозиция подготовлена ко Всемирному дню некоммерческих организаций (НКО).

На выставке представлены более 30 снимков. Познакомиться с ними можно до 3 марта включительно.

"В экспозицию вошли фотографии, посвященные работе 18 московских социально ориентированных НКО. В съемках принимали участие представители организаций самой разной направленности", – рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Экспозицию дополняют мотивирующие рассказы представителей некоммерческого сектора, в частности, проекта в поддержку беременных женщин, семей и одиноких родителей "Душевный подарок" и центра равных возможностей для детей-сирот "Вверх", а также некоторых других.

Фотовыставку "Город неравнодушных. Призвание" подготовила сеть коворкинг-центров НКО. Она была создана по инициативе правительства Москвы на основе Московского дома общественных организаций для поддержки социально ориентированных НКО.

Ранее представитель Мосгордумы в Совете Федерации Инна Святенко рассказала, что поддержка властями некоммерческих организаций помогает решать острые социальные проблемы. В своей речи сенатор отдельно затронула тему создания социальных гостиниц.

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