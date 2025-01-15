Звезде "Субстанции" Маргарет Куолли потребовался год на восстановление после съемок

Фото: кадр из фильма "Субстанция"; режиссер – Корали Фаржа; производство – Working Title Films

Американская актриса, звезда фильма "Субстанция" Маргарет Куолли заявила, что ей потребовался год на восстановление кожи после грима. Об этом она рассказала в интервью на Youtube-канале Josh Horowitz.

Раздражение кожи на лице актрисы было вызвано чрезмерным использованием киногрима на съемках, из-за чего кожа покрылась высыпаниями. Некоторые кадры с ее лицом вырезали из фильма, так как кожа была настолько сильно повреждена, что это замечалось в кадре.

"Например, в конце, когда они задирают мне юбку в начальных титрах, и вокруг пальмы, и у них все эти длинные объективы снизу, это просто потому, что к тому времени мое лицо было настолько потрепанным, что они больше не могли снимать его", – рассказала Куолли.

В итоге высыпания на лице остались и во время работы актрисы на съемках картины "Виды доброты". Она отметила, что для одного из персонажей пригодились ее акне на лице от грима.

Ранее Дэми Мур получила награду американской кинопремии "Золотой глобус" в номинации "Лучшая актриса" (мюзикл или комедия) за главную роль в фильме "Субстанция" режиссера Корали Фаржа.

