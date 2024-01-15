"Форсаж-11" может стать последним фильмом для Вина Дизеля во франшизе

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Актер Вин Дизель может последний раз сыграть во франшизе "Форсажа", при этом он продолжит работать над новыми фильмами в серии "Риддик". Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на инсайдера Джеффа Снайдера.

По его словам, бюджет фильма "Форсаж-11" составит около 200 миллионов долларов, что значительно меньше прошлого фильма, который обошелся студии Universal в 340 миллионов долларов и не окупил себя в прокате.

Сюжет новой картины будет больше сосредоточен на сценах с ограблением и гонками, чем на путешествиях по миру. Премьера киноленты назначена на 4 апреля 2025 года.

Ранее Дизеля обвинили в насильственных действиях сексуального характера. По данным СМИ, иск против актера подала его бывшая помощница Аста Джонассон. По ее словам, в 2010 году Дизель приставал к ней в гостиничном номере в Атланте, несмотря на ее несогласие.

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