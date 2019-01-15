Издатели опровергли цензурные правки в комиксе о Дэдпуле

Фото: фрагмент из комикса "Дэдпул. Минибус", издательство "Комильфо

Решение вырезать одну из глав в комиксе о Дэдпуле приняли сами сотрудники издательства "Комильфо". Такое решение они приняли после консультации со специалистом, который аккредитован в Роскомнадзоре, сообщает РИА Новости со ссылкой на издателей.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что из русскоязычной версии комикса Marvel исчезла целая глава. Якобы это произошло, когда издатели получили рекомендации от эксперта надзорных органов, когда тот увидел наличие пропаганды нацизма. Причастность к этому ранее опровергли в Роспотребнадзоре.

"Публикации в СМИ не отражают всецело рабочие процессы, принятые в издательской отрасли, и вводят читателей в заблуждение относительно возможного прецедента цензуры", – сообщили издатели. Отмечается, что эксперт не был официальным представителем Роскомнадзора – он высказал свое личное мнение, которое не является позицией властей.

По информации СМИ, речь идет о материале, в которой описывается противостояние Дэдпула и неонациста Барона Земо. Повествование идет от лица самого антигероя, превозносящего заслуги Гитлера.