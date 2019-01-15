Роспотребнадзор опроверг данные об экспертизе комикса о Дэдпуле

Фото: кадр из фильма "Дэдпул", режиссер Тим Миллер

Проверка комикса о Дэдпуле на предмет пропаганды нацизма не проводилась, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора в ответ на появившуюся в СМИ информацию.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что в русскоязычной версии комикса Marvel о Дэдпуле была вырезана целая глава. Якобы это произошло, когда издатели получили рекомендации от эксперта Роспотребнадзора. В ведомстве эту информацию опровергли, заявив, что не обладают подобными полномочиями.

"Также Роспотребнадзор... не аккредитовал экспертов на право проводить экспертизу материалов", – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что графический роман "Маус" о холокосте исчез с полок столичных книжных магазинов. Его убрали из продажи из-за нарисованной на обложке свастики. Как объяснили представители магазинов, ее изображение противоречило законам России.