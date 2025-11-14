В Париже состоялась церемония прощания с российским художником Эриком Булатовым

Фото: ТАСС/URA.RU/Natache

В Свято-Троицком соборе в Париже состоялась церемония прощания с советским и российским художником-концептуалистом, почетным членом Российской академии художеств (РАХ) Эриком Булатовым, сообщает ТАСС.

Проститься с ним пришли десятки человек. Тело Булатова поместили в гроб со стеклянным окошком, к которому подходили участники церемонии. Кроме того, они выражали соболезнования вдове, Наталье Булатовой.

Среди тех, кто пришел проститься с художником, были представители различных российских культурных учреждений и дипломаты, например посол России во Франции Алексей Мешков.

Булатов скончался 9 ноября в возрасте 92 лет. По словам подруги семьи Татьяны, художник всегда говорил, что должен быть похоронен в России.

Она также уточнила, что перед смертью он три дня провел в больнице – у него диагностировали эмфизему легких, из-за которой он ушел из жизни. После церемонии прощания его кремируют и похоронят в Москве.

С 1989 года Булатов жил в Нью-Йорке, а с 1992 года – в Париже. Он являлся участником многочисленных выставок в стране и за рубежом. Известность ему принесли картина "Слава КПСС", а также работы "Не прислоняться", "Революция – перестройка", "Перестройка" и другие.

